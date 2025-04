Vergangenes Jahr in Berlin war Anna Maria Börstler in Titellaune: Doch die nächsten deutschen Meisterschaften müssen auf die 18-Jährige noch warten.

Magdeburg. - Anna Maria Börstler wäre die WM-Qualifikation gerne mitgeschwommen, zum Beispiel am kommenden Wochenende beim Gothaer & Friends-Pokal in der heimischen Elbehalle. In der jüngsten Erinnerung an ihren Auftritten im Becken ist zum Beispiel der Sieg bei den deutschen Meisterschaften 2024 in Berlin geblieben, als Börstler zugleich einen Altersklassenrekord aufstellte über 50 Meter Rücken. Ja, die Sprints, sie sind die Paradedisziplinen der 18-Jährigen vom SC Magdeburg. Ob Rücken, Freistil oder Schmetterling. Tatsächlich ist es aber bis zum nächsten Sprint noch ein weiter Weg für den Schützling von Trainerin Catalina Arasa Postles. Ein sehr weiter. Börstler sagt: „Für mich ist das jetzt eine reine Trainingssaison.“ Aber was ist passiert?