So läuft es für die Arminia in der harten ersten Saison nach dem Aufstieg

Buckau - Es ist ein Abenteuer, in das sich die Fußballer des SV Arminia im vergangenen Sommer gestürzt haben. Nach mehr als zwei Jahrzehnten sind die Buckauer zurück in der Landesliga. „Wir haben schon einiges an Lehrgeld zahlen müssen“, sagt Trainer Thomas Tietz mit Blick auf die erste Saisonhälfte. Und doch: Als Tabellen-14. überwintert der Aufsteiger auf einem Nichtabstiegsplatz. „Das würden wir zum Saisonende gerne so unterschreiben“, unterstreicht Tietz.