Die Saison in der Landesklasse 2 war oben wie unten in der Tabelle sehr spannend. Noch jedoch fehlt eine wichtige Entscheidung.

So lief die Saison in der Landesklasse 2

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - SV Stahl Thale, SV 08 Baalberge, SV Germania Roßlau, TSV Blau-Weiß Brehna, SSC Weißenfels II – das sind die Namen der diesjährigen Aufsteiger zur Fußball-Landesliga in Sachsen-Anhalt. Nur einer fehlt noch. Während bereits klar ist, dass es aus der Landesklasse 1 kein Team geben wird, das den Schritt nach oben antritt, stellt sich in der Landesklasse 2 noch die Frage, wer den Aufstieg wahrnimmt. Meister wurde der Post SV Magdeburg. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass der SV Arminia Magdeburg als Tabellenzweiter aufsteigen könnte. Die letzte offene Frage ist also genauso spannend wie die gesamte Saison.