Magdeburg - Siebenmal lief Maximilian Räcke in der abgelaufenen Landesklasse-Saison für die Fußballer des SSV Besiegdas auf. Siebenmal zu viel, wenn es nach dem Trainer der Grün-Gelben geht. Denn eigentlich möchte sich der 27-Jährige bei Besiegdas auf das Coaching fokussieren. Seine Einsätze sind allerdings das Indiz, dass es ohne ihn in manchen Partien nicht gegangen wäre. „Unsere fehlende Kaderbreite ist in den vergangenen zwei Jahren ins Gewicht gefallen“, sagt Räcke. Am Ende stand der Abstieg.

