Magdeburg. - Den Ort der Niederlage konnten die Jungs des SV Seilerwiesen am Sonnabend nicht so schnell verlassen. Der Schlüssel zur Kabine war abgebrochen. Fast eine Stunde wartete das Team von Trainer Christian Katzbach auf den Schlüsseldienst. Aus einem anderen Grund hielten sich die Fußballer von Roter Stern Sudenburg noch länger auf dem Vereinsgelände auf. Der Stadtoberligist feierte nach dem 4:3 (1:0)-Heimerfolg über den Landesklassisten in der Wiederauflage des diesjährigen Endspiels den erneuten Einzug in das Halbfinale.

