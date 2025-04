Buckau. - Felix Matthäus verfügt auch über ausgeprägte Qualitäten im Torabschluss. In der vergangenen Aufstiegssaison hatte er immerhin 13 Treffer für den SV Arminia in der Fußball-Landesklasse erzielt. Dabei war es schon damals gar nicht seine vordergründige Aufgabe, die Buckauer zum Erfolg zu schießen. Vielmehr ist der 23-Jährige ein Abwehrspezialist, gar der Abwehrchef und aktuell der Kapitän der Magdeburger, weil Matti Hanso am Sprunggelenk verletzt ist. „Felix ist ein sehr reflektierter, junger Mann, der zuverlässig ist, der in der Mannschaft ein Standing und die Rolle als Anführer sehr gut angenommen hat“, sagt sein Trainer Thomas Tietz. Und der die Dinge, die Arminia in dieser Landesliga-Serie mal gefehlt haben oder noch fehlen, klar anspricht.

