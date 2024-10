Magdeburg. - In der vierten Minute der Nachspielzeit brachen bei den Landesliga-Fußballern des SV Arminia am Sonnabend alle Dämme. Nachdem Oskar Tyll unter Torhüter Robert Leonhardt hindurch zum 2:0 für die Buckauer getroffen hatte, war der Auswärtssieg im Stadtderby beim MSV Börde in trockenen Tüchern. Zum Torjubel in der Nähe der Eckfahne sprintete selbst Arminia-Keeper Marcus Klebe einmal quer über den Platz. „In diesem Moment ist eine große Last abgefallen“, sagte Trainer Thomas Tietz.

