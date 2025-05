Magdeburg. - Der Name des Gegner spielt für Dirk Hannemann, Trainer des SV Fortuna Magdeburg, nur eine untergeordnete Rolle. Auch die aktuelle Tabellensituation interessiert ihn im Vorfeld eines Spiels kaum. „Für uns ist immer entscheidend, dass wir eine hohe Bereitschaft haben“, sagt der 54-Jährige mit Blick auf seine Mannschaft. Die bekommt es am Sonnabend (14 Uhr) am heimischen Schöppensteg mit Rot-Weiß Thalheim zu tun. Ein Kontrahent, für den in dieser Begegnung weitaus mehr auf dem Spiel steht als für die Fortunen.

