Fußball-Verbandsliga SV Fortuna: Karow-Comeback rückt näher
Die Neustädter empfangen in der Verbandsliga des SSC Weißenfels. Es ist zugleich eine Standortbestimmung für die Hannemann-Elf.
11.09.2025, 11:00
Neustadt - Fabian Karow ist noch nicht so weit. Nicht für dieses Spitzenduell in der Fußball-Verbandsliga, das am Sonnabend um 15 Uhr am Schöppensteg ausgetragen wird. Aber Fabian Karow hat ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss wieder die Töppen geschnürt für den SV Fortuna, hat zehn Minuten in einem Testspiel absolviert. „Er hat bei uns ein Statement, deshalb haben sich alle in der Mannschaft und im Verein für ihn gefreut“, erklärt sein Trainer Dirk Hannemann. Fabian Karow womöglich am allermeisten.