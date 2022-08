SV Fortuna Magdeburg startet erfolgreich in neue Verbandsligasaison

Sehr gut gespielt, souverän gewonnen und ausgiebig gejubelt: Die jungen Fortunen haben die Feuertaufe in der Verbandsliga siegreich bestanden.

Magdeburg - Das war über weite Strecken schon beeindruckend, was das junge Fortuna-Team gegen Rot-Weiß Thalheim am Sonnabend am heimischen Schöppensteg beim Verbandsliga-Auftakt zeigte.