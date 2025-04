Joshua Steinbach (am Ball) hatte zwei Halbchancen für den SV Fortuna, doch auch er konnte nicht für Gefahr sorgen.

Neustadt - Benedikt Megel zog sich das Trikot über den Kopf, hielt beides mit den Händen fest. Schon wieder war ein Ball ins Leere geflogen, per Freistoß von der rechten Seite ins linke Toraus. Schon wieder hatte das runde Leder nicht den Weg zum Gehäuse gefunden. Schon wieder war eine Möglichkeit verpufft. Gefahr, das war nicht die Stärke des SV Fortuna am Sonnabend vor 151 Zuschauern am Schöppensteg. „Wir müssen uns auch mal ärgern, die Leistung war eines Spitzenspiels nicht würdig“, monierte Trainer Dirk Hannemann nach dem 0:2 (0:2) gegen den Tabellenzweiten 1. FC Lok Stendal. „Ich denke, wir haben verdient gewonnen“, sagte indes Lok-Coach Jörn Schulz. Genau das dachten alle. Auch die, die es gut mit der Fortuna meinen. Und allen voran Trainer Hannemann.