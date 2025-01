Raphael Welsch und die B-Jugend des SCM agierten in ihrem jüngsten Topspiel noch nicht clever genug.

Magdeburg. - Vor ihrem letzten Vorrundenspiel – heute Nachmittag ab 16.30 Uhr beim TV Hüttenberg – kommen die B-Jugend-Handballer des SC Magdeburg aus einer für sie ungewohnten Woche. Am vergangenen Spieltag hatten sie nämlich etwas überraschend verloren, erstmals in dieser Saison. Mit 31:32 (17:17) in der heimischen Lakenmacher-Halle gegen ihren ersten Verfolger, die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen aus dem Norden Hessens.