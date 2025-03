Magdeburg. - Mit dem Unentschieden in Erfurt (3:3) und dem Heimsieg gegen Fortuna Dresden (3:1) war der Rückrundenstart der Damen des 1. FC Magdeburg in der Regionalliga Nordost schon vor dem Spiel bei Türkiyemspor Berlin am vergangenen Sonntag mehr als nur ordentlich. Was die Blau-Weißen dann aber im Willy-Kressmann-Stadion folgen ließen, war ein regelrechtes Sahnehäubchen. Mit 5:0 (3:0) setzten sich die Magdeburgerinnen mühelos beim Tabellennachbarn durch. Das Thema Abstiegskampf rückt damit in immer weitere Ferne, was die Arbeit des neuen Trainerteams um Chefcoach Nico Koch perspek-tivisch enorm erleichtert.

