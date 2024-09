Der TTC Börde landet zum Oberliga-Auftakt einen Doppelsieg und steht deshalb an der Tabellenspitze. In Holzhausen setzt Youngster Elias Kühne den Schlusspunkt.

Magdeburg. - Jens Köhler hat nach dem Doppelspieltag alle dazu aufgerufen, ein Foto von der aktuellen Tabelle in der Tischtennis-Oberliga zu schießen und den Anblick zu genießen. Der TTC Börde ist nämlich Tabellenführer jener Klasse, in der die Stadtfelder seit Jahren erfolgreich um den Klassenerhalt kämpfen, wenngleich sie dafür den einen oder anderen Nerv an der Platte lassen mussten. Aber nun, da die ersten Ballwechsel bei Aufbau Schwerz und TTC Holzhausen gespielt wurden, hat sich Börde sogleich einen psychologischen Vorteil erspielt für die weiteren Aufgaben. Nach vier Punkten aus zwei Partien lässt es sich leichter den Schläger schwingen.