TTC Börde: Jens Köhler besiegelt das Schicksal der „Konternoppe“

Einen wichtigen Punkt hat sich der TTC Börde zuletzt im Kampf um den Klassenerhalt gesichert. In Holzhausen kämpften sich die Magdeburger nach Rückstand zum Remis. Mit viel Spannung.

Jens Köhler und Lucas Hörhold (r.) holten die letzten beiden Punkte in Holzhausen.

Magdeburg - Gregor Meinel hat geflucht und gezweifelt zu-gleich. Wie er in dieser entscheidenden Phase den Ball per Aufschlag ins Netz befördern konnte. Wie leichtfertig er damit die Chance auf den Matchball vergeben hatte. Er führte ja mit 9:8 im fünften Satz. Er führte zuvor bereits mit 2:1 Sätzen und 7:3 im vierten Durchgang. Er war im Zeichen der „Konternoppe“ auf dem besten Weg, den sechsten Punkt für den TTC Holzhausen zu sichern. Im Duell mit dem TTC Börde am vergangenen Sonnabend.