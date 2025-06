Von Kevin GehringMagdeburg. Wenn René Angerer ein Blick auf die vergangenen Wochen wirft, schwingt ein wenig Ratlosigkeit in seiner Stimme mit. „Ich kann es echt nicht erklären“, sagt der Trainer des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt angesichts von neun Niederlagen aus den vergangenen zehn Landesklasse-Partien. „Wir sind in einem Trott gefangen, aus dem wir ganz schwer wieder herauskommen“, so Angerer. Doch am Freitagabend werden seine Schützlinge alles daran setzen, diese Misere hinter sich zu lassen. Immerhin geht es um 18.15 Uhr auf dem Sportplatz Seilerwiesen im Finale gegen den SSV Besiegdas um den Fußball-Stadtpokal.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.