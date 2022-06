TuS-Trainer Angerer: „Wir stehen zusammen“

TuS 1860 Magdeburg ist als Tabellenschlusslicht der Fußball-Landesliga Nord in die Winterpause gegangen. In der Vorbereitung auf den Re-Start hat Trainer René Angerer mehrere Themen auf dem Zettel. Um ein Thema muss er sich allerdings nicht mehr kümmern: um den Zusammenhalt.

Haben viel diskutiert, haben viel aufgearbeitet, gehen mit der Mannschaft die Defizite an: TuS-Coach René Angerer (l.) und sein Assistent Felix Richard.

Magdeburg - René Angerer ist bekannt dafür, sich während einer Partie seiner Mannschaft wenig zu bewegen. „Ich bin keiner, der die Linie hoch- und runterläuft“, bestätigt der Trainer des Fußball-Landesligisten TuS 1860 Magdeburg. Aber am vergangenen Sonnabend im Spiel gegen den VfB Ottersleben (1:4) sollte es im ersten Durchgang selbst für ihn ein wenig Aufregung geben, als sich der Schiedsrichter-Assistent von seinem Co-Trainer Felix Richard verbal gestört fühlte. Richard sah deshalb die Gelbe Karte. Eine Ausnahme. Ansonsten blieb alles beim Alten für TuS: zu wenige Tore erzielt, zu viele Tore kassiert. Niederlage, die elfte in dieser Saison. Als Tabellenschlusslicht ist Angerer mit seiner Mannschaft in die Winterpause gegangen.