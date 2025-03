Magdeburg. - Blanca Simon ist in die neue Woche geflogen. „Auf meiner eigenen Wolke 7“, wie sie schwärmend berichtet. Sie hat 18 Sätze gespielt, sie hat jedes Spiel gewonnen. Auch wenn sie im letzten Durchgang des vergangenen Wochenendes alle Kraft und Konzentration sammeln musste, um auch diesen noch zu überstehen. Aber am Ende war sie natürlich glücklich – mit den zwei Siegen mit dem USC am Sonnabend in der Volleyball-Landesoberliga und tags darauf mit der erfolgreichen Qualifikation für die deutschen Ü-37-Meisterschaften, die im Juni in Dresden abgehalten werden.

