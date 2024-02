Die Volleyballerinnen des USC feiern ihren fünften Sieg in Folge. Und wiederum glatt in drei Sätzen. Die erste Niederlage im Jahr hat offenbar ein kleines Wunder bewirkt. Kein Wunder ist indes der Aufstieg der USC-Männer, den sie von der Couch aus schafften.

Magdeburg. - Nach dem Matchball gab es Blumen vom Verein. Nicht anlässlich des fünften Drei-Satz-Sieges in Serie, den die Volleyballerinnen des USC am Sonnabend bejubelten. Sondern ob des 40. Geburtstages, den Anja Bechmann in diesem Monat feierte. Das tat auch ihrer Trainerseele gut. Seit 16 Jahren ist sie beim USC, hat sich oft gefreut über die Leistungen ihrer Damen, ist mit ihnen aber auch manchmal verzweifelt. Seit einigen Wochen aber sind alle Zweifel am Vermögen beseitigt, seit der 0:3-Pleite am 6. Januar beim Regionalliga-Spitzenreiter Berliner VV. Die Niederlage hatte sozusagen ein kleines Wunder beim USC bewirkt.