Der USC ist in Liga drei bei Lindow/Gransee gefordert und will den Spitzenreiter ärgern.

Magdeburg - Beim heiteren Sportartenraten würde Wilhelm Bartsch sofort entlarvt werden. Machen Sie doch mal eine typischen Bewegung, würde die Frage lauten. Und Bartsch würde in die Knie gehen, beide Arme gestreckt vor dem Körper halten und den Blick in Richtung Horizont werfen. Ein Volleyballer ist er also, der 20-Jährige vom USC. Genauer: Er ist der Libero im Team, dessen priorisierte Aufgabe es ist, der Annahme Stabilität zu verleihen und den Angriff damit zugleich vorzubereiten. Bartsch spielt seine erste Saison in der dritten Liga und seine zweite im ersten USC-Team nach der vergangenen Regionalliga-Serie, in der ihn Trainer Dennis Raab für die weitere Entwicklung mit Einsatzzeiten vorbereitet hat. „Der Libero ist eine elementar wichtige Position im Spiel, der die Annahme organisiert und die Abwehr strukturiert“, erläutert der Coach. Das sind ziemlich viele Aufgaben für eine „für Laien unauffällige Rolle“.