USC fehlt der Mut

Magdeburg - Marko Schulz hat in Anerkennung einer starken Leistung den Titel des besten Spielers an Thilo Baehr vergeben. Der Zuspieler des Eimsbütteler TV machte dem USC am vergangenen Sonntag das Leben schwer, schwerer, am schwersten. Nicht, weil er so schön schmettern kann. Das muss Thilo Baehr auch gar nicht, er ist nämlich der Zuspieler. Aber seine Pässe, die waren ganz wunderbar. Sie hatten immer die richtige Höhe, sie hatten immer das richtige Tempo, weshalb seine Angreifer wie Stefan Köhler leichtes Spiel hatten bei ihrem Schlag. Zumal: „Unser Problem war die Blockposition“, sagte Schulz.