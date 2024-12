Magdeburg. - Alles wird auf die Duelle gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ankommen, gegen Pinneberg oder gegen Schwerin oder gegen den VC Olympia Berlin II. Gegen Mannschaften also, die der USC in der Hinrunde geschlagen hat, was den Magdeburgern als Nervenstärke ausgelegt werden darf. „Wir müssen in diesen Spielen unsere maximale Leistung abrufen können“, blickt USC-Coach Dennis Raab auf die Rückrunde in der 3. Volleyball-Liga Nord voraus. Und im Idealfall wollen die Elbestädter mit dem einen oder anderen überraschenden Punktgewinn in Vorleistung für die entscheidenden Partien gehen. Denn ganz am Schluss wartet mit der SG Lindow/Gransee in der heimischen Campushalle der aktuelle Tabellenführer, am 29. März wird zum Saisonfinale aufgeschlagen.

