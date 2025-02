USC-Basketballerinnen haben den Spitzenreiter in einem Spiel mit wenig Körben am Rande einer Niederlage. Letztlich bleiben aber wieder einmal nur warme Worte.

Berlin. - Es ist etwas, wofür man sich im Sport absolut nichts kaufen kann: Lob, Schulterklopfer, aufbauende Worte für eine gute Leistung. All das ist wenig wert, wenn am Ende die Punktausbeute nicht stimmt. Genau das haben die Basketball-Damen des USC Magdeburg am vergangenen Sonnabend in ihrem Regionalliga-Auswärtsspiel bei Spitzenreiter City Basket Berlin erleben müssen – zum wiederholten Mal. Mit 40:42 (13:17) verloren die Ottostädterinnen eine Begegnung, die sie trotz des großen tabellarischen Unterschieds beider Teams nicht zwingend hätten verlieren müssen.