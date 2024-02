Nach der knappen Niederlage gegen die Freibeuter Berlin wollen die USC-Basketballer das Feld von hinten aufrollen. Bis zum Klassenerhalt in der 2. Regionalliga Ost ist es derzeit nur ein Punkt.

Altstadt. - Selten hat Robert Wendt bei der Analyse zum Spiel seiner USC-Basketballer so oft und so tief geseufzt wie nach der Niederlage gegen die Freibeuter Berlin. Besonders lang seufzte er, als er die Schlussphase der Partie resümierte. Als er über den „offenen Dreier“ von Karl Potratz berichtete, als der Ball nicht ins Korbnetz fiel, sondern von der Ringkante rausprallte. Mit zwei Punkten lag Magdeburg da zurück, 20 Sekunden waren noch zu spielen. Doch mit den letzten beiden Freiwürfen sicherten sich die Berliner Gäste den 57:53 (24:19)-Sieg in der 2. Regionalliga Ost.