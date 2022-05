Verbandsligisten im Test: MSC kassiert einfache Tore, Fortuna vergibt zu viele viele Chancen

Magdeburg - Der Morgentau auf dem Kunstrasen in Heyrothsberge hat zumindest in der ersten Hälfte ein Fußballspiel verhindert. Dort standen sich am Sonnabendvormittag der MSC Preussen und der TSV Niederndodeleben gegenüber. Und versuchten, ein Spiel mit taktischem Konzept aufzuziehen. „Die Bedingungen in der ersten Hälfte waren katastrophal, beide Mannschaften haben einen Stand gesucht. Selbst unsere kleinen wendigen Spieler hatten dabei ihre Probleme“, sagte Torsten Marks, der Trainer der Preussen, nach dem 2:2 (0:0) gegen den Tabellenzehnten der Landesliga Mitte. Trotzdem resümierte Marks: „Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend.“