Bei manchen Vereinen in der Fußball-Verbandsliga hat sich viel getan. Bis Freitag können sie noch Transfers tätigen.

Die Zukunft von Prasiddha Paudyal (r.) ist noch ungeklärt. Dessau und Westerhausen sollen an dem bisherigen Fortuna-Spieler interessiert sein

Magdeburg. - Bis Freitag gilt es am Schöppensteg die Modalitäten final zu klären. Der spanische Defensivmann Alvaro Valle Pousa würde in der zweiten Saisonhälfte gerne für den Fußball-Verbandsligisten SV Fortuna auflaufen. Und die Neustädter hätten den 24-Jährigen, den es arbeitsbedingt aus Baden-Württemberg nach Magdeburg zieht, gerne in ihren Reihen. „Er hat im Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen“, sagt Fortuna-Coach Dirk Hannemann und ergänzt: „Jetzt müssen sich die Vereine bis Freitag einigen.“ Denn dann endet das Transferfenster.