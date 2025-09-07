Nach einem verkorksten Saisonstart in der Landesliga Nord verpasst die Elf vom Schwarzen Weg nur um wenige Minuten den Einzug ins Viertelfinale im Landespokal.

Damian Leuschner (M.) hatte den VfB Ottersleben zwischenzeitlich in Führung geschossen. Doch in der Verlängerung kam das Aus.

Magdeburg - Die Fußballer des VfB Ottersleben waren dem Achtelfinale im Landespokal schon ganz nahe. Nur zwei Minuten hätte der Landesligist am Sonnabend zu Gast beim SSV Gardelegen noch überstehen müssen, um sich für einen packenden Pokalfight zu belohnen. „Die Zielstellung war es, dass wir uns freikämpfen“, sagte VfB-Coach Oliver Malchau nach der Partie. Das war seiner Mannschaft gelungen – wenngleich sie sich in der Verlängerung schließlich mit 1:2 geschlagen geben musste.