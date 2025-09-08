Die Magdeburger müssen zum Saisonauftakt in der Verbandsliga auf mehrere Stammkräfte verzichten. Dafür darf eine Debütantin bei ihrem Einstand jubeln.

Jette Fallei gab ihren Einstand für die Tigers und erzielte einen Treffer.

Neustadt/vs - Ohne die wichtigen Stammkräfte war für die Tigers nichts zu holen. Christian Hoffmann, der regelmäßige Topscorer der Magdeburger, war nicht dabei, Kapitän Benjamin Ehrhardt musste passen. Und einige mehr. Im Ergebnis war die Mannschaft des spielenden Trainers Christian Schulze also ohne Chance - sowohl auf dem Feld als auch mit Blick auf die Anzeigetafel. Schulze sah dennoch keinen Mangel in der Einstellung seiner Schützlinge. Und erst recht sah er keine Schuld bei seinem Keeper Karl Ellebrecht: „Karl hat gehalten, was haltbar war und uns mit guten Paraden den Rücken freigehalten“, lobte der Coach vielmehr.