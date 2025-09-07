Die Grün-Roten feiern bei den Sportfreunden Söhre ihren ersten Auswärtssieg und zweiten Saisonerfolg in Liga drei.

Bejubelte mit seiner Mannschaft nach dem ersten Heimsieg nun auch den ersten Erfolg in der Fremde: Trainer Christoph Theuerkauf (l.).

Magdeburg - Als Christoph Theuerkauf am Samstagabend schon mit dankenden Gesten mit seinen Spielern auf der Bank abklatschte, lief auf der Platte ein letzter Gegenstoß. Nach einem Pfostenwurf der Sportfreunde Söhre stürmte Linksaußen Oskar Pakebusch in höchstem Tempo nach vorne und ließ den Ball frei vor dem Keeper über das Handgelenk abrollen. Es war der letzte Treffer der SCM-Youngsters in einem denkwürdigen Schlagabtausch: Mit einem 47:37-Erfolg fuhr Grün-Rot seinen ihren ersten Auswärtssieg der Saison in der 3. Handball-Liga Nord-Ost ein.