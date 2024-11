Ottersleben. - Nach dem Training waren sie meistens die Letzten auf dem Kunstrasenplatz am Schwarzen Weg. Standen im Schein des Flutlichts, sprachen, resümierten, diskutierten über ihre Eindrücke. Mike Köllen hatte sich selbst nie in den Mittelpunkt des Geschehens gestellt, „aber seine Expertise war für uns sehr wichtig, er war überhaupt ein sehr wichtiger Teil unseres Trainerteams“, sagt Oliver Malchau, der Coach des Landesligisten VfB Ottersleben. Köllen war ja selbst ein gefragter Keeper in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre, als er für Blau-Weiß Wanzleben oder für den Schönebecker SV in der Verbandsliga parierte, als das Ottersleber Urgestein für seinen VfB, aber auch für die SG Handwerk oder für Eintracht Gommern in der Landesliga hielt. „Mike war immer da, immer zuverlässig, auch privat ein absolut hilfsbereiter Mensch“, so Malchau über einen Mann, der nun in der Erinnerung weiterleben muss und wird. Denn Mike Köllen ist völlig unerwartet an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Er wurde nur 59 Jahre.

