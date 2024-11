Nach dem Last-Minute-Sieg im Derby gegen Preussen sind Marius Popke (M.) und Co. in Schönebeck gefordert.

Magdeburg. - Womöglich wäre in dieser Woche am Schwarzen Weg noch einmal über das Saisonziel gesprochen worden, wäre da nicht Luca Steinert gewesen. Der 19-jährige Offensivspieler, der am Sonntag in der 65. Minute eingewechselt worden war und in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch zum wichtigen 1:0-Heimsieg des VfB Ottersleben gegen den MSC Preussen getroffen hatte. Denn ein Remis wäre „ein weiterer Rückschlag“ gewesen, weiß VfB-Coach Oliver Malchau. Der mit zwölf Siegen aus zwölf Partien weiterhin makellose FSV Saxonia Tangermünde wäre an der Tabellenspitze dann zehn statt acht Punkte entfernt gewesen.