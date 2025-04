Die Garde startet am Sonntag mit einem Heimspiel in die neue Saison.

Magdeburg - Bei Heimspielen des SC Magdeburg nimmt Marko Erxlebe gerne den Platz an der Trommel ein. „Ich mag es, die Leute zu animieren. Es ist eine grandiose Stimmung, wenn alle in der Halle mitmachen“, sagt er. An diesem Sonntag allerdings wird Erxlebe nicht den Handballern, sondern seinen American Footballern einheizen: Um 15 Uhr starten die Virgin Guards im Heinrich-Germer-Stadion gegen die Spandau Bulldogs in die neue Saison der Regionalliga Ost.