In der vergangenen Saison war der Verteidiger noch Kapitän bei der U 19 des 1. FC Magdeburg. Über Aufenthalte in Griechenland und Zypern führte sein Weg zu Germania Halberstadt.

Magdeburg - Diesen Besuch in seiner alten Wahlheimat hätte sich Achilleas Oikonomidis gerne gespart. Gestern war der gebürtige Aschersleber in Magdeburg zu Gast – genauer gesagt in der Uniklinik. „Ich war zur OP-Vorbereitung dort. Am Montag werde ich operiert“, erzählt der Deutsch-Grieche. Am vergangenen Sonntag hatte sich „Achi“, so sein Spitzname, im Oberliga-Gastspiel des VfB Germania Halberstadt beim FC Einheit Rudolstadt (0:3) das Wadenbein gebrochen. Für den Fußballer, der bis zum vergangenen Sommer noch Kapitän bei der U 19 des 1. FC Magdeburg gewesen ist, ist es der nächste Teil einer Odyssee.