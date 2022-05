Vor dem Re-Start der Verbandsliga: Die Angeschlagenen kehren beim MSC Preussen zurück

Magdeburg - Arbnor Dervishaj ist nach seiner Sprunggelenksverletzung, die der 30-jährige Verteidiger sich am 5. September im Spiel gegen den FSV Barleben zugezogen hatte, auf dem besten Weg der Genesung. Und das ist nicht die einzige gute Nachricht, die Torsten Marks in der Spielpause erreichte. „Alle, die sich mit Blessuren und Problemen plagten, sind wieder zurück im Training“, berichtet der Trainer des MSC Preussen mit Blick auf den Einstieg in die Vorbereitung in der vorigen Woche. Daniel Stridde schießt wieder, Steven Röhl schießt wieder, Marcus Preuss schießt wieder. Tom Saager schießt wieder. Marks: „Von daher kam die Corona-Zwangspause für uns zum richtigen Zeitpunkt.“