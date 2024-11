Mit dem Einzug in die Hauptrunde der Nachwuchsliga ist der B-Jugend des FCM ein großer Erfolg gelungen – und ein verdienter. Die Blau-Weißen überzeugen in vielen Bereichen.

Für Milano Herrmann und Co. geht es im neuen Jahr in der Liga weiter.

Magdeburg - Vor der Saison setzte sich die B-Jugend des 1. FC Magdeburg ein ambitioniertes Ziel: die Vorrundengruppe der Nachwuchsliga als eines der besten drei Teams von acht abzuschließen. Denn diese Platzierung bedeutet den Einzug in die nächste Wettbewerbsphase. Es war allerdings nicht so, dass das Trainerteam um Chefcoach Matthias Mincu dieses Ziel ausgab. Die Mannschaft entwickelte selbst diesen Antrieb. „Wir sind diesen Weg dann als Trainerteam mitgegangen“, so Mincu.

Dass der FCM nun dank konstanter Leistungen tatsächlich Dritter geworden ist, macht den Coach „super stolz“. Denn wie sagt er: „Es ist eine Leistung, die für uns als kleines NLZ herauszustellen ist, unter die besten 24 Teams Deutschlands zu kommen.“ Überrascht hat ihn das aber nicht. Es gibt klare Gründe für den Erfolg der Nachwuchsakteure. Mincu: „Es ist eine talentierte Truppe, und es war abzusehen, dass wir mit den Jungs Erfolg haben können.“

Kaum Gefälle im FCM-Kader

Positiv hebt der 32-Jährige zum Beispiel hervor, auf ein breites Aufgebot mit kaum Gefälle setzen zu können: „Wir haben einen Kader von 20 Spielern. Und eine Qualität des Teams ist, dass wir jeden Spieler ohne schlechtes Gefühl einsetzen können.“ Und in diesem Kontext ergänzt Mincu: „Wir haben eine wirklich starke Trainingsgruppe, was die Entwicklung der Jungs beschleunigt.“

Darüber hinaus ist die Teamchemie sehr gut. Der Stamm der Mannschaft kennt sich bereits seit der U15. Und Mincu schildert: „Du merkst, dass sie vergleichsweise lange zusammen sind.“ Als herausragende Talente fallen indes zum Beispiel der fleißige Verteidiger Henrik Jakob und Keeper Tjark Möbius – der die Kapitänsbinde trägt und sogar U-17-Nationaltorhüter ist – auf. Auch Lenny Hiller und Malte Hohmann führen die junge Elf an.

Besonderes Fördertraining

Insgesamt zeigt sich der Trainer begeistert von den Charakteren in seinem Team. Er schwärmt davon, wie sie „Fußball lieben und leben“. Auch deshalb macht es dem Coach, der seit diesem Sommer das Amt bekleidet, riesige Freude, die Akteure zu fördern und ihnen auch menschlich zur Seite zu stehen.

In den nächsten Wochen wird das Trainerteam sehr individuell mit den Spielern arbeiten. Am Sonnabend steht zunächst noch das Achtelfinale im NOFV-Pokal bei Hertha BSC (12 Uhr) an. Und dann folgt bis zur Winterpause die Phase mit drei Testspielen, für die Mincu die Fokussierung auf die einzelnen Spieler vorgesehen hat: „Da werden wir mit jedem Spieler – egal, wie viele Einsätze er hatte und wie seine Situation ist – gesondert arbeiten an Stärken und Schwächen.“

Eines wird aus Mincus Ausführungen sehr deutlich: Sich auf dem Einzug in die nächste Runde der Liga auszuruhen, schwebt ihm keineswegs vor: „Es muss und wird weitergehen mit der Entwicklung der Jungs.“ Der Coach ist indes kein Trainer, dem das sportliche Abschneiden egal ist, weil er ausschließlich auf die Entwicklung schaut. Stattdessen erklärt er: „Erfolge beschleunigen die Entwicklungsprozesse. Ich finde, dass sich beides positiv beeinflusst.“ Als einen Aspekt nennt Mincu, wie gute Ergebnisse das Selbstvertrauen der Heranwachsenden erhöhen. Als Erfolg im Nachwuchsbereich sieht er es nicht nur, in einer Liga gut abzuschneiden, sondern auch weitere Faktoren darüber hinaus.

Mincu geht etwa begeistert darauf ein, „dass wir inzwischen fünf Spieler im Perspektivtraining haben. Das ist mindestens genauso ein Erfolg wie die Ergebnisse in der Liga“. Einmal die Woche stehen Top-Talente in wechselnder Konstellation aus den Teams U 17, U 19 und U 23 zusammen auf dem Rasen. Trainiert werden sie von einem Nachwuchscoach und einem Trainer der Profis.

Die Spiele in der Hauptrunde sind wertvoll für die Entwicklung der Jungs Trainer Matthias Mincu vom FCM blickt auf die nächste Runde voraus

Nach der Winterpause wird das B-Jugendteam indes bei seinen Einheiten auf den Februar hinarbeiten: Mitte des Monats beginnt die Hauptrunde der Liga. Gespielt wird in einer Sechser-Gruppe mit Hin- und Rückspiel. Die ersten vier Teams kommen in das Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft. Der mögliche Einzug in die Runde der letzten 16 wäre für Mincu jedoch nicht mehr als ein Bonus: „Die Spiele in der Hauptrunde gegen Mannschaften, die ein ähnliches Niveau haben oder sogar besser sind als wir, sind schon so wertvoll für die Entwicklung der Jungs.“

Unabhängig vom Abschneiden würde es der Coach gerne sehen, wie seine Schützlinge die Hauptrunde genießen: „Ich sage zu den Jungs immer, dass sie Erfahrungen sammeln, die sie nie vergessen werden.“ Und an diesen sollen sie sich erfreuen – gerade, weil für die meisten der Traum vom Profifußball am Ende nicht in Erfüllung geht. Und dennoch wird Blau-Weiß sicher auch in der Hauptrunde ambitioniert sein – wie beim Formulieren des Saisonziels.