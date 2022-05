Warum die USC-Frauen in Eimsbüttel befreit aufspielen können

Magdeburg - Anja Bechmann hat nach dem ersten Spiel in der Abstiegsrunde einen bisher geäußerten Satz neu definiert: „Für uns ist es keine Saison mehr gegen den Abstieg, sondern im Abstieg“, erklärt sie mit Blick auf die nächste Aufgabe ihrer Volleyballerinnen. Die USC-Damen treten am Sonntag die Reise in Richtung Hamburg an, sie spielen bei Grün-Weiß Eimsbüttel (16 Uhr), das mit fünf Punkten nur zwei Zähler vor den Magdeburgerinnen auf dem vierten und ersten Abstiegsplatz rangiert. Bis zum rettenden Ufer, das derzeit der USV Halle besetzt, sind es nur vier Punkte für die Bechmann-Schützlinge. Aber man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, das die Chance auf einen Erfolg bei der kommenden Aufwärtsfahrt eine der geringsten sein wird. Weshalb Bechmann sagt: „Ich möchte, dass die Mädels einfach mal Spaß haben, einfach mal ihr Spiel spielen, ganz ohne Druck.“