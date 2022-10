Warum sich der TTC Börde über die ersten Niederlagen kaum ärgern kann

Stadtfeld - Am Ende des Doppelspieltages wurde beim TTC Börde Pizza gereicht. Da war der erste Ärger über die erlittenen Niederlagen bereits verflogen. Der Ärger von Lucas Hörhold zum Beispiel, der seinen Schläger nach seiner zweiten Einzelniederlage gegen den TTC Zella-Mehlis durch die Halle fliegen ließ. Der Ärger von Jens Köhler, der in jener Begegnung gegen Nico Müller bereits mit zwei Sätzen geführt und am Ende doch verloren hatte. Der Ärger aller also, die nach einer 3:0- und 4:3-Führung doch noch mit 4:6 an heimischer Platte unterlagen. Wie auch im zweiten Match am Samstagabend an heimischer Platte. Gegen Post SV Mühlhausen II.