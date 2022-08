Handball Was die Frauen des HSV Magdeburg in der Oberliga erwarten

In einem engen Rennen um die Landesmeisterschaft setzten sich die Handballerinnen des HSV Magdeburg in der Vorsaison verdient durch. Der Lohn: Aufstieg in die Mitteldeutsche Oberliga. Für Trainer Harry Jahns soll der Spaß weiterhin nicht zu kurz kommen.