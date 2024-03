Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Patrick Kirchner musste schon etwas lauter sprechen. Aber nicht, weil ihm keiner zuhören wollte. Sondern weil die Musik anlässlich des Sieges in der Dynamohalle noch äußerst gut zu hören war. Und das bereits mehrere Minuten nach dem 12:6 (1:0, 4:1, 4:1, 3:4)-Erfolg der Wasserball Union (WUM) gegen den SC DHfK Leipzig. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Kirchner bereits in ein Handtuch gehüllt und erleichtert durchgeatmet. Denn der Sieg am Samstagabend in der 2. Liga Ost „war definitiv wichtig“, befand er.