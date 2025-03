Magdeburg. - Mit diesem Gefühl hatten sich die Fußballer des RSV Eintracht lange nicht auseinandersetzen müssen. „Es ist sehr ungewohnt für uns, seit fast sechs Monaten wieder ein Spiel zu verlieren“, sagte Trainer Patrick Hinze nach der 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende beim VfB Germania Halberstadt. Letztmalig hatten die Stahnsdorfer im September in Rudolstadt (2:3) verloren. Danach blieb der RSV Eintracht zwölfmal in Folge ohne Niederlage, setzte sich zuletzt mit sieben Siegen in Serie an die Tabellenspitze der Oberliga Süd. Nicht nur deswegen sind die Brandenburger wohl ärgster Kontrahent der FCM-Reserve im Titelkampf.

