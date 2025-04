Der MSV Börde und der MSC Preussen haben in der Fußball-Landesliga wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt. Einen Rückschlag kassierte hingegen Arminia Magdeburg. Zudem setzte der VfB Ottersleben seine Serie fort.

Magdeburg. - Der Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga spitzt sich Woche für Woche zu. Nach dem katastrophalen Osterwochenende gab es beim MSV Börde wieder Grund zu Jubeln. Im Stadtderby gegen den SV Fortuna II behielt das Team mit 4:1 (2:0) die Oberhand. Nach einem frühen Platzverweis für Fortuna-Spieler Erik Flentje (8.) agierten die Gastgeber fast die komplette Spielzeit in Überzahl. Nach einer weiteren Roten Karte für Maximilian Heidel (85.) war der MSV in der Schlussphase sogar zwei Mann mehr auf dem Platz. Nur eine Minute später sorgte David Berlin mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 für die Entscheidung.