Braunschweig/Magdeburg/vs - Die U 23 des 1. FC Magdeburg wird wohl längere Zeit auf Elisio Widmann verzichten müssen. Der 20-Jährige, der in der laufenden Oberliga-Saison in 16 Partien acht Treffer erzielte, verletzte sich am Sonnabend beim Testspiel bei Eintracht Braunschweig II nach einem verschossenen Elfmeter in der zweiten Halbzeit schwer, weshalb nun ein MRT Aufschluss über die Art der Verletzung und die Dauer seiner Zwangspause geben muss. Sein Unglück legte letztlich einen Schatten über den 4:2 (2:2)-Erfolg des FCM II beim Oberligisten Niedersachsens.

Profis im Aufgebot des FCM II

Die Magdeburger nutzten die Partie indes, um einigen Zweitliga-Profis Spielpraxis zu geben. So liefen in der ersten Halbzeit der zweimal 60 Minuten unter anderem Connor Krempicki, Tobias Müller, Falko Michel oder auch Jason Ceka auf, nach dem Wechsel kam dann die U 23 zum Zuge. Und die hat Pascal Ibold, der mit Petrik Sander die Blau-Weißen trainiert, gut gefallen: „Das war ein engagierter Auftritt mit einer hohen Bereitschaft und fußballerischen Qualität“, erklärte der Coach auf der FCM-Homepage. „Es war ein verdientes Ergebnis, mit dem ich sehr zufrieden bin.“ Die Magdeburger Tore vor der Pause erzielten Aleksa Marusic (37.) und Abu El-Zein (47.). Nach dem Wechsel trafen Hector Hink (93.) und Fynn Henze (119.).

Bereits am Dienstagabend bestreitet der FCM II einen weiteren Test: Dann empfängt die U 23 den Oberliga-Rivalen Einheit Wernigerode (18.30 Uhr).