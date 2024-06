Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Meisterschaft des VFC Plauen hätte in der Oberliga Süd schon in trockenen Tüchern sein können. Doch nachdem sich der Tabellenführer vor zwei Wochen tief in der Nachspielzeit mit einem Remis gegen den FSV Budissa Bautzen (2:2) begnügen musste und am vergangenen Wochenende sogar gegen das Kellerkind FC Einheit Rudolstadt (1:2) verloren hat, ist es vor dem Saisonfinale am Sonnabend Spitz auf Knopf. Nur vier Treffer in der Tordifferenz trennen den VFC vor dem letzten Spiel bei der U 23 des 1. FC Magdeburg (14 Uhr, Nebenplatz an der MDCC-Arena) vom Bischofswerdaer FV.