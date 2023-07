Magdeburg - Die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg hat sich mit einem Kantersieg in die Sommerpause verabschiedet. Beim VfB „Elbe“ Uetz, der sein 100-Jähriges Vereinsjubiläum feierte, gewannen die Blau-Weißen mit 15:1 (5:0). „Wir haben wieder ein klasse Spiel gezeigt, waren überall auf dem Platz präsent“, stellte Teamchef Jürgen Brennecke zufrieden fest und freute sich, den rund 300 Zuschauern „etwas geboten zu haben“.

Die FCM-Legenden um Kapitän Axel Tyll strotzten vor Spielfreude und überzeugten mit Pressing. Peter Otte gelang mit dem 15:1 aus 65 Metern ein ganz besonderer Schlusspunkt. Nach dem Erfolg sprach Brennecke schmunzelnd von einer gewissen Erleichterung: „Es sieht immer schlecht aus, wenn du im letzten Spiel vor der Sommerpause verlierst.“

„Wir haben nicht lockergelassen“

Die Magdeburger überzeugten vor allem mit ihrer Power. Diese Mentalität hob auch der Teamchef hervor: „Wir haben nicht lockergelassen, sondern immer weitergemacht.“ Und nicht nur, wie sich die Spieler auf dem Rasen zeigten, gefiel ihm. Zudem schrieben sie nämlich fleißig Autogramme.

Dieses Repräsentieren gehört laut Brennecke einfach dazu: „Unsere Traditionself vertritt den Club jedes Mal sehr gut.“ Insofern stellte der Tag in Uetz nicht nur einen gelungenen Abschluss vor der Sommerpause dar, sondern obendrein ein Abbild der Vormonate.

Auch sportlich lässt sich dies feststellen: Denn auf dem Rasen lief es nicht nur beim 15:1, sondern in den vergangenen Monaten ebenfalls rund – gegen teils deutlich jüngere Kontrahenten. Und, so Brennecke, „der Ehrgeiz war auch da immer sehr groß.“ Acht Siege aus acht Partien und obendrein ein Torverhältnis von 65:11 sprechen in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache.

Am 9. September für den guten Zweck

Als ein Höhepunkt abseits des Fußballplatzes in diesem Jahr wird den Blau-Weißen die Festveranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum des Kaliwerks Zielitz in Erinnerung bleiben. Eine Abordnung des Traditionsteams gratulierte ihrem Partner K+S zum runden Geburtstag. Das Unternehmen hilft dem Team mit dem Aufbieten eines Kleinbusses für die Partien und stellte bis zuletzt darüber hinaus die Spielerkleidung. „K+S unterstützt uns schon seit zehn Jahren“, schwärmte Brennecke und ergänzte: „Es herrscht ein guter Draht, und wir können uns immer auf sie verlassen.“

Die nächste Begegnung der Traditionsmannschaft steht am 9. September an. Der FCM gastiert dann bei Blau-Weiß Gerwisch für ein Benefizspiel zugunsten des Magdeburger Fördervereins Krebskranker Kinder. „Gerne engagieren wir uns für Menschen, denen es nicht gut geht“, unterstreicht der Teamchef und berichtet: „Wenn ich bei Partien für den guten Zweck unsere Spieler anrufe, wollen im Sinne der Sache immer alle dabei sein.“ Und insofern geht es für Brennecke und Co. nach der Sommerpause gleich besonders weiter.

FCM beim VfB „Elbe“ Uetz: Beer, Zentrich, Uffrecht, Otte, Kreibich, Müller, Grundmann, Tyll, Kühne, Röper, Manai, Fuchs, Baumann, Beyer, Hoppe

Tore: 0:1 Röper (11.), 0:2 Kühne (14.), 0:3 Röper (16.), 0:4 Müller (25.), 0:5 Grundmann (35.), 0:6 Müller (36.), 0:7 Manai (38.), 0:8 Manai (40.), 0:9 Kühne (41.), 0:10 Müller (43.), 1:10 Ruhnke (44.), 1:11 Baumann (53.), 1:12 Beyer (60.), 1:13 Müller (65.), 1:14 Manai (67.), 1:15 Otte (68.)