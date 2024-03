Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die U 23 des 1. FC Magdeburg befindet sich in ihrer bisher schwierigsten Lage. Erstmals blieb das Team seit seiner Gründung 2022 in drei Ligapartien in Folge sieglos. „Die Situation ist unzufriedenstellend“, geht Trainer Pascal Ibold auf die Durststrecke in der Oberliga Süd ein. Zehn Punkte Rückstand sind es auf den Aufstiegsrang eins. Ein Durchmarsch in die Regionalliga hat sich fast erledigt. Am Sonntag daheim gegen Einheit Rudolstadt (14 Uhr) möchte Blau-Weiß den Negativlauf unbedingt beenden.