Magdeburg - Das Gastspiel der Wasserballunion Magdeburg beim SC DHfK Leipzig in der 2. Liga Ost ist auf gewisse Weise auch ein Familientreffen. Denn während Moritz Lehnert im Aufgebot der Sachsen-Anhalter steht, wird auf der Gegenseite sein Bruder Max ins Becken springen. Der SC-Akteur verließ die Elbestadt und arbeitet in Leipzig. „Das ist natürlich eine besondere Konstellation“, meint auch Detlef Klotzsch, Torwart und Vereinspräsident der WUM, vor der Begegnung an diesem Sonnabend (Beginn 16.30 Uhr in derUniversitätsschwimmhalle).