WUM-Kapitän mit Wurfgewalt

Vincent Winkler ist Kapitän, Centerverteidiger und auch Lehrmeister für die jungen Akteure der Wasserball-Union Magdeburg (WUM). Und das mit 23 Jahren. Am Sonnabend trifft er mit seinem Team auf Zwickau.

Vincent Winkler (am Ball) hat bislang 22 Tore in neun Einsätzen für die WUM erzielt.

Stadtfeld - Detlef Klotzsch hat mal berichtet, wie er sich bei der Aufstellung zum Mannschaftsfoto gerne davonschleicht, um nicht an der Seite von Vincent Winkler stehen zu müssen. Das hat dann nichts mit fehlender Sympathie, Geruch oder permanenter Ansteckungsgefahr in Corona-Zeiten zu tun. Nein, der Präsident und Torwart der Wasserball-Union Magdeburg (WUM) fühlt sich an Winklers Seite „ein bisschen klein“, erklärte der 49-Jährige lächelnd. Der Centerverteidiger misst nämlich stattliche 2,03 Meter, Klotzsch ist vielleicht 20 Zentimeter kleiner. Das ist nicht nur im wahren Leben ein riesiger Unterschied. Auch auf Bildern nimmt die Diagonale von Kopf zu Kopf einen ziemlich steilen Verlauf.