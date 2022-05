WUM siegt mit Lerneffekt

Magdeburg - Zweieinhalb Minuten vor dem Ende kam Moritz Lehnert zur großen Chance, beim Stand von 13:10 für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Allein schwamm er auf das Tor des starken Keepers Dennis Behrens zu, setzte zum Wurf an – und katapultierte den Ball über das Gehäuse. Lehnert vergrub für einen Moment das Gesicht in beiden Händen. Letztlich durfte aber auch er mit der Mannschaft jubeln. Die Wasserball-Union (WUM) hat am Sonnabend nämlich ihren elften Saisonsieg in der 2. Liga Ost eingefahren, mit 13:11 (3:2, 3:4, 4:3, 3:2) setzte sich das Team um Keeper und Trainer Marc Böer gegen die SpG Laatzen durch. „Das war eine körperbetonte und spannende Partie“, sagte Wilhelm Block, der mit drei Treffern selbst unter der größten Bedrängnis zum Erfolg beitrug. Und ergänzte: „Das gefällt mir.“