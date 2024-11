Magdeburg. - Christoph Theuerkauf ging am Sonnabend baden – im wahrsten Sinne des Wortes. Vor dem Drittliga-Gastspiel seiner SCM-Youngsters bei der HSG Ostsee sprang der 40-Jährige während des mannschaftlichen Spaziergangs ins 10 Grad kalte Baltische Meer. „Die Jungs haben ein bisschen entsetzt geguckt“, berichtete Theuerkauf. „Aber ich muss sowieso am 1. Januar wieder in der Ostsee anbaden. Von daher war das ein guter Probelauf. Ich hatte mir das schon im vergangenen Jahr vorgenommen, als wir dort gespielt hatten. Dieses Mal hatte ich die Badesachen mit.“ Nicht nur deswegen hat sich der Ausflug in den hohen Norden gelohnt: „Mir war heiß und die Jungs waren heiß“, resümierte „Theuer“ nach dem 42:36 (17:14)-Auswärtssieg der Youngsters zufrieden.

