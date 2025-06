19. SoleCup in Schönebeck

MSC-Athlet Oskar Jänicke kam in Schönebeck nicht an sein Maximum.

Schönebeck/Magdeburg. - Oskar Jänicke hatte sein Fazit am vergangenen Sonnabend beim 19. SoleCup in Schönebeck rasch gezogen. „Solche Tage hake ich am liebsten schnell ab“, sagte die 18-jährige Speerwurf-Hoffnung des Mitteldeutschen SC. Natürlich hatte er zuvor seinen Wettkampf gewonnen. Doch die 67,63 Meter, die ihm im dritten Versuch gelangen, waren nicht wirklich eine Weite nach seinem Anspruch.